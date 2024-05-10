Наречена Роналду у фактурних сукнях знялася з конем у пустелі. Фото
Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду модель та блогерка Джорджина Родрігес з’явилася у новому номері видання Hia Magazine.
Кадрами із розкішної фотосесії вона поділилася у своєму Instagram. Зокрема для фото Джіо вбралася у витончені луки, які доповнила великою кількістю ювелірних виробів.
Також особливої уваги заслуговує партнер Джорджини по зйомках – білий кінь. Він склав красуні компанію у пустелі і не менш ефектно вийшов на фото.
Як відомо, Роналду з нареченою і дітьми вже довгий час живе у Саудівській Аравії, адже грає за тамтешню команду Ан-Наср. Саме тому пара часто демонструє прогулянки пустелею, відпочинок на морі та спортивні тренування на пляжі.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес є біологічною мамою двох молодших донечок спортсмена. Також футболіст має ще трьох дітей: двох молодших народила сурогатна мати, а первісток, з чуток, народився від короткотривалої інтрижки Кріштіану у 2010-му.
Подейкують, що Джорджина усиновила всіх дітей спортсмена і тому у разі розриву з Роналду претендує на кругленьку суму відшкодування.