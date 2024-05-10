Наречена Роналду у фактурних сукнях знялася з конем у пустелі. Фото

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду модель та блогерка Джорджина Родрігес з’явилася у новому номері видання Hia Magazine.

Кадрами із розкішної фотосесії вона поділилася у своєму Instagram. Зокрема для фото Джіо вбралася у витончені луки, які доповнила великою кількістю ювелірних виробів.

Зйомка відбулася у пустелі фото Esra Sam

До речі, Родрігес обожнює діамантові прикраси і носить їх маже постійно фото Esra Sam

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Елегантними сукнями наречена спортсмена підкреслила свої вигини фото Esra Sam

Джіо у новій фотосесії сяяла на сонечку фото Esra Sam

фото Esra Sam

Також особливої уваги заслуговує партнер Джорджини по зйомках – білий кінь. Він склав красуні компанію у пустелі і не менш ефектно вийшов на фото.

Джорджина і кінь з'явилися на сторінках видання фото Esra Sam

фото Esra Sam

Як відомо, Роналду з нареченою і дітьми вже довгий час живе у Саудівській Аравії, адже грає за тамтешню команду Ан-Наср. Саме тому пара часто демонструє прогулянки пустелею, відпочинок на морі та спортивні тренування на пляжі.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес є біологічною мамою двох молодших донечок спортсмена. Також футболіст має ще трьох дітей: двох молодших народила сурогатна мати, а первісток, з чуток, народився від короткотривалої інтрижки Кріштіану у 2010-му.

Подейкують, що Джорджина усиновила всіх дітей спортсмена і тому у разі розриву з Роналду претендує на кругленьку суму відшкодування.