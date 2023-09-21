Щоби не нудьгувати дорогою: наречена Роналду заселфила принади в приватному літаку

Колишня продавчиня, а нині наречена одного з найзаможніших футболістів планети Кріштіану Роналду та реалітізірка Джорджина Родрігес під час чергового перельоту приватним літаком поєднала приємне з корисним.

Кралечка, вбрана в сексі-лук для йоги, наробила гарних фото для свого Instagram.

Джорджина засвітила трохи інтер'єру приватного літака Фото з Instagram Родрігес

Джіо навіть не стала морочити собі голову, вигадуючи якийсь підпис. Але все одно менш ніж за добу набрала понад 2 мільйони лайків.

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Цікаво, хто це фотографував красуню

Ідеальний ракурс!

Трохи деталей

Ось і долетіла

Нагадаємо, на початку вересня Джорджина літала на Венеційський кінофестиваль відпочити від коханого та пятьох дітей .



