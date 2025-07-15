Через вузькі штани: наречена Паттінсона опинилася в лікарні з неочікуваним діагнозом. Фото

Наречена Паттінсона на лікарняному ліжку розкрила свій діагноз і здивувала причиною Фото Getty Images

Наречена 39-річного актора Роберта Паттінсона, англійська манекенниця й співачка Сьюкі Вотерхаус зіткнулася з проблемами зі здоров'ям і здивувала причиною.

У своєму блозі в Х вона вперше за тривалий час вийшла на зав'язок з підписниками, показавшися на лікарняному ліжку з крапельницею в руці. Як виявилось, у 33-річної знаменитості знайшли грижу. А все через занадто тісний одяг, який вона носила.

"Сьюкі, ти більше ніколи не писатимеш твіти". Чи замислювалася ти колись, що 6 місяців тому я носила такі тісні штани, що у мене утворилася грижа, і мені було надто страшно тобі про це сказати?", — написала вона.

Можна помітити, що співачка не забуває про музику і вейп навіть у лікарні Фото x.com/sukiwaterhouse

Зірка також показала цей знімок, зроблений під час її останнього музичного туру Sparklemuffin. Ймовірно, саме ці штани призвели до утворення грижі

Нагадаємо, з Робертом знаменитість зустрічається з 2018 року. У 2024-му парочка вперше стала батьками. У них народилася донечка, ім'я якої досі приховується. Після пологів Вотерхаус навіть показувала, як змінилась її фігура. Також музикантка не забуває про свою кар'єру, поєднуючи її з материнством.