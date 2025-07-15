Через вузькі штани: наречена Паттінсона опинилася в лікарні з неочікуваним діагнозом. Фото

Карина Тімкова - 15 липня, 14:30
Наречена Паттінсона потрапила до лікарні з неочікуваним діагнозом

Наречена Паттінсона на лікарняному ліжку розкрила свій діагноз і здивувала причиною

Фото Getty Images

Наречена 39-річного актора Роберта Паттінсона, англійська манекенниця й співачка Сьюкі Вотерхаус зіткнулася з проблемами зі здоров'ям і здивувала причиною.

У своєму блозі в Х вона вперше за тривалий час вийшла на зав'язок з підписниками, показавшися на лікарняному ліжку з крапельницею в руці. Як виявилось, у 33-річної знаменитості знайшли грижу. А все через занадто тісний одяг, який вона носила.

"Сьюкі, ти більше ніколи не писатимеш твіти". Чи замислювалася ти колись, що 6 місяців тому я носила такі тісні штани, що у мене утворилася грижа, і мені було надто страшно тобі про це сказати?", — написала вона.


Наречена Паттінсона здивувала появою в лікарні через грижу

Можна помітити, що співачка не забуває про музику і вейп навіть у лікарні

Фото x.com/sukiwaterhouse
Наречена Паттінсона потрапила до лікарні через занадто вузькі штани

Зірка також показала цей знімок, зроблений під час її останнього музичного туру Sparklemuffin. Ймовірно, саме ці штани призвели до утворення грижі

Нагадаємо, з Робертом знаменитість зустрічається з 2018 року. У 2024-му парочка вперше стала батьками. У них народилася донечка, ім'я якої досі приховується. Після пологів Вотерхаус навіть показувала, як змінилась її фігура. Також музикантка не забуває про свою кар'єру, поєднуючи її з материнством.

Читайте також:

Роберт Паттінсон: Хочу, щоби мене розуміли неправильно

Роберт Паттінсон підстригся під Крістен Стюарт. ФОТО

Знову самотній: Паттінсон порвав із нареченою - ЗМІ

Паттінсон вийшов на червону доріжку в шортах. ФОТО

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів