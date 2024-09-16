Сукня-газета, хутро і соковите декольте: наречена Роналду білявкою покрасувалася в ефектних луках

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес полюбляє неординарні образи та експерименти з іміджем. У деяких випадках вона навіть готова до кардинальних змін, таких як новий колір волосся.

Кількома образами із незвичним для неї перевтіленням у білявку кралечка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Крім оновленого б’юті-луку джіо продемонструвала також ефектні луки.

До речі, світлини присвячені її майбутньому шоу, що незабарам вийде на Netflix. Вочевидь, у ньому вона постане саме в таких образах.

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Родрігес перевтілилася у білявку фото з instagram Джорджини Родрігес

Джорджина продемонструвала нетривіальні луки для промо свого нового шоу фото з instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Родрігес вигуляла ефектний білий лук на Венеційському кінофестивалі.