"Моя красива подруга": золота Лонгорія на кінофестивалі пригорнула наречену Роналду в поцяткованому максі

49-річна Єва Лонгорія на кіноподії зустрілася з 30-річною Джорджиною Родрігес Фото з Instagram Лонгорії

Американська акторка Єва Лонгорія та наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес стали гостями The Red Sea International Film Festival у Саудівській Аравії.

На парадному хіднику урочистої церемонії відкриття красуні позували порізно, зате за лаштунками зазнімкувалися вдвох.

"Моя красива подруга", - підписала кадр у Insta-сторіс Єва.

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Зіркові подружки Єва та Джорджина

"Моя дорога", - перепостила Джорджина.

Лонгорія на відкритті кінофестивалю була в ошатній золотій та декольтованій сукні Фото Getty Images

Родрігес підкреслила свої форми вигадливим total black Фото Getty Images

Фото Getty Images

Єва, як і її подруга Джорджина, обожнює смачно попоїсти

Нагадаємо, син Лонгорії Сантьяго в свої 6 років уже складає зірковій мамі гідну компанію на світських подіях.

Родрігес теж нерідко з'являється на публіці з чотирма старшими нащадками Роналду. Наймолодша, 2-річна Белла поки лишається вдома.

Мамина і татова квіточка Белла Есмеральда Фото з Instagram Родрігес

Як відомо, Джорджина цьогоріч увійшла у список "30 до 30" іспанського Forbes.











