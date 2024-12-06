"Моя красива подруга": золота Лонгорія на кінофестивалі пригорнула наречену Роналду в поцяткованому максі
Американська акторка Єва Лонгорія та наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес стали гостями The Red Sea International Film Festival у Саудівській Аравії.
На парадному хіднику урочистої церемонії відкриття красуні позували порізно, зате за лаштунками зазнімкувалися вдвох.
"Моя красива подруга", - підписала кадр у Insta-сторіс Єва.
"Моя дорога", - перепостила Джорджина.
Нагадаємо, син Лонгорії Сантьяго в свої 6 років уже складає зірковій мамі гідну компанію на світських подіях.
Родрігес теж нерідко з'являється на публіці з чотирма старшими нащадками Роналду. Наймолодша, 2-річна Белла поки лишається вдома.
Як відомо, Джорджина цьогоріч увійшла у список "30 до 30" іспанського Forbes.
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