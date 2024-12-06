"Моя красива подруга": золота Лонгорія на кінофестивалі пригорнула наречену Роналду в поцяткованому максі

Марія Ткаченко 6 грудня, 12:30
Єва Лонгорія

49-річна Єва Лонгорія на кіноподії зустрілася з 30-річною Джорджиною Родрігес

Фото з Instagram Лонгорії

Американська акторка Єва Лонгорія та наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес стали гостями The Red Sea International Film Festival у Саудівській Аравії.

На парадному хіднику урочистої церемонії відкриття красуні позували порізно, зате за лаштунками зазнімкувалися вдвох.

"Моя красива подруга", - підписала кадр у Insta-сторіс Єва.


Джорджина Родрігес та Єва Лонгорія

Зіркові подружки Єва та Джорджина

"Моя дорога", - перепостила Джорджина.

Лонгорія

Лонгорія на відкритті кінофестивалю була в ошатній золотій та декольтованій сукні

Фото Getty Images
Наречена Роналду

Родрігес підкреслила свої форми вигадливим total black

Фото Getty Images
Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес
Фото Getty Images
Єва Лонгорія на кінофестивалі
Актриса Єва Лонгорія

Єва, як і її подруга Джорджина, обожнює смачно попоїсти

Нагадаємо, син Лонгорії Сантьяго в свої 6 років уже складає зірковій мамі гідну компанію на світських подіях.

Родрігес теж нерідко з'являється на публіці з чотирма старшими нащадками Роналду. Наймолодша, 2-річна Белла поки лишається вдома.

Донька Роналду

Мамина і татова квіточка Белла Есмеральда

Фото з Instagram Родрігес

Як відомо, Джорджина цьогоріч увійшла у список "30 до 30" іспанського Forbes.

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