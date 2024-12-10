Кучерява посміхашка: Родрігес поділилася милими фото молодшої доньки від Роналду

Марія Ткаченко 10 грудня, 16:00
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес разом виховують п'ятьох дітей

Фото з Instagram Родрігес

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес, вибралася пообідати удвох із наймолодшою донею, 2,5-річною Беллою Есмеральдою.

Джорджина зазнімкувала усміхнену малу за столиком у ресторані.

Донька Роналду

Белла розмірковує, з чого почати?


Донька Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес

У Белли будуть кучері як у однієї з її старших сестер

Мама і доця провели час разом

Мама і доця провели час разом

Як відомо, первістку Кріштіану, якого звати Кріштіану-молодший, уже 14 років. Двійнятам Еві та Матео, яких спортсменові народила сурогатна мати, і Алані, його старшій спільній дочці з Джорджиною, по 7.

Нагадаємо, подейкують, Родрігес офіційно всиновила і тих дітей Роналду, для котрих не є біологічною матір'ю.

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