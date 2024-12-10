Кучерява посміхашка: Родрігес поділилася милими фото молодшої доньки від Роналду
Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес, вибралася пообідати удвох із наймолодшою донею, 2,5-річною Беллою Есмеральдою.
Джорджина зазнімкувала усміхнену малу за столиком у ресторані.
Як відомо, первістку Кріштіану, якого звати Кріштіану-молодший, уже 14 років. Двійнятам Еві та Матео, яких спортсменові народила сурогатна мати, і Алані, його старшій спільній дочці з Джорджиною, по 7.
Нагадаємо, подейкують, Родрігес офіційно всиновила і тих дітей Роналду, для котрих не є біологічною матір'ю.
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