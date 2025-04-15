Наречена Роналду в тугих шортиках показала запальну сальсу з тренером-італійцем

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес проводить час не лише у подорожах і за шопінгом.

У своєму Instagram кохана футболіста показала, як навчалася танцювати сальсу.

Родрігес займається зі своїм тренером Серджио.

Кралечка одягнула звичну і зручну для неї довжину та підбори скрін з Instagram

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Сальса точно пасуватиме темпераменту і зовнішності Джорджини

Схоже, Родрігес захоплена процесом

Незабаром Родрігес навчиться кубинського танцю, а нині вже може похизуватися навичками у приготуванні іспанських страв. Раніше Джорджина показувала, як зробити смачну домашню тортилью.