Наречена Роналду в тугих шортиках показала запальну сальсу з тренером-італійцем
Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес проводить час не лише у подорожах і за шопінгом.
У своєму Instagram кохана футболіста показала, як навчалася танцювати сальсу.
Родрігес займається зі своїм тренером Серджио.
Незабаром Родрігес навчиться кубинського танцю, а нині вже може похизуватися навичками у приготуванні іспанських страв. Раніше Джорджина показувала, як зробити смачну домашню тортилью.
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