Наречена Роналду в тугих шортиках показала запальну сальсу з тренером-італійцем

Марія Мельник - 15 квітня, 14:45

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес проводить час не лише у подорожах і за шопінгом.

У своєму Instagram кохана футболіста показала, як навчалася танцювати сальсу.

Родрігес займається зі своїм тренером Серджио.

Родрігес у міні за танцями

Кралечка одягнула звичну і зручну для неї довжину та підбори

скрін з Instagram

Наречена Роналду вчиться танцям

Сальса точно пасуватиме темпераменту і зовнішності Джорджини

Родрігес у шортах міні

Схоже, Родрігес захоплена процесом

Незабаром Родрігес навчиться кубинського танцю, а нині вже може похизуватися навичками у приготуванні іспанських страв. Раніше Джорджина показувала, як зробити смачну домашню тортилью.

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