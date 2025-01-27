"Моя жінка": Роналду зворушливо привітав Родрігес із 31-річчям. Фото

Марія Ткаченко 27 січня, 18:30
Кріштіану Роналду
Фото з Instagram Роналду

27-го січня свій день народження святкує інфлуенсерка Джорджина Родрігес, наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду.

Свою кохану, якій виповнився 31 рік, спортсмен привітав у Instagram, запостивши селфі з нею та адресувавши їй зворушливі слова.

"Мама, товаришка, подруга, моя жінка... З днем народження, кохана. Твоє світло нас осяює, і твоя любов нам передається", - написав Кріштіану.


Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

Цікаво, що подарував Джорджині Кріштіану

"Я люблю тебе і дуже люблю те, чим ми є разом", - відповіла Джорджина.

Букет до дня народження

Квіти від коханого?

Фото з Instagram Родрігес
Джорджина Родрігес
Дівчина Роналду

"Дякую, Боже, дякую, Життя", - написала Родрігес

Нагадаємо, Роналду і Родрігес разом виховують п'ятьох нащадків, двоє з яких є їхніми спільними. Кілька років тому пара пережила трагедію: втрату сина.

Як відомо, Кріштіану та Джорджина познайомилися в мадридському бутіку, де працювала красуня.

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