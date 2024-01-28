Наречена Роналду з нагоди 30-річчя пробіглася пляжем в бікіні та засвітила сідниці. Фото

Наречена футболіста Кріштіану Роналду, блогерка Джорджина Родрігес показала, як відсвяткувала свій 30-й день народження та як її вітали близькі.

Фотографіями вона поділилася в Instagram.

Зараз дівчина на Мальдівах, тож вирішила показати трохи фото з відпочинку та святкування. На кадрах дівчина відпочиває біля океану та позує на тлі екзотичних пейзажів.

Заради такого тіла вона регулярно займається у спортзалі

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Фото Instagram Джорджини Родрігес

Здається, що Джорджина і сама в захваті від своєї дупці, бо часто її демонструє

Також вона показала, як вітав її коханий. Він передав їй величезний букет червоних троянд та записав відеопривітання з сином.

Вітали Джорджину й діти. Вони подарували їй зроблені власноруч листівки та троянди.

"Благословенні, щасливі 30", - підписала фото дівчина.

Хоч і не особисто, але коханий привітав Джорджину з ювілеєм

Святкова атмосфера на Мальдівах

Такі подарунки ціняться найбільше:)

І знову дупця Фото Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес заручені вже п'ять років.

Пара виховує п'ятьох нащадків - сина Кріштіану, двійнят Матео та Еву, яку народила футболісту сурогатна мати та доньок Алану і Беллу - спільних дітей.

Одного сина пара втратила під час пологів у 2022-му.