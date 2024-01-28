Наречена Роналду з нагоди 30-річчя пробіглася пляжем в бікіні та засвітила сідниці. Фото
Наречена футболіста Кріштіану Роналду, блогерка Джорджина Родрігес показала, як відсвяткувала свій 30-й день народження та як її вітали близькі.
Фотографіями вона поділилася в Instagram.
Зараз дівчина на Мальдівах, тож вирішила показати трохи фото з відпочинку та святкування. На кадрах дівчина відпочиває біля океану та позує на тлі екзотичних пейзажів.
Також вона показала, як вітав її коханий. Він передав їй величезний букет червоних троянд та записав відеопривітання з сином.
Вітали Джорджину й діти. Вони подарували їй зроблені власноруч листівки та троянди.
"Благословенні, щасливі 30", - підписала фото дівчина.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес заручені вже п'ять років.
Пара виховує п'ятьох нащадків - сина Кріштіану, двійнят Матео та Еву, яку народила футболісту сурогатна мати та доньок Алану і Беллу - спільних дітей.
Одного сина пара втратила під час пологів у 2022-му.