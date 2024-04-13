Пишногруда Каменських у шкіряному топі з пікантним акцентом попозувала на хіднику в Іспанії. Фото
Співачка Настя Каменських похизувалася перед підписниками образом, у якому позувала перед камерами на червоній доріжці премії Los40 у Іспанії.
Світлинами Каменських поділилася у своєму Instagram.
Спершу Настя показала, як готувалася до виходу на хідник, а саме як їй робили макіяж.
Пізніше співачка показала знімки вже на премії. Зірка була одягнута у обтислий короткий шкіряний топ з імітацією сосків та спідницю в підлогу зеленого кольору з срібними вставками та шнурівкою.
"Вечір на червоній доріжці в одному з улюблених образів з кліпу “MOLOKO”, який ви побачите вже дуже скоро. Вдячна можливості бути єдиною гостею з України та показати, що навіть у такий складний час ми можемо продовжувати творити, бути яскравими та креативними", - написала Каменських.
Настя додала, що бачить, наскільки важливо привертати увагу до нашої країни різними способами.
Нагадаємо, на премії у Маямі Настя Каменських була одягнута у блискучу чорну сукню.
Як відомо, Каменських зі своїм чоловіком, репером Потапом взялися підкорювати закордонний шоубізнес. Тому пара частенько катається світом - Настя у Латинську Америку, Олексій - у Дубаї, Німеччину, Британію.
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