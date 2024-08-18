Каменських із зеленим мейкапом вразила перевтіленням у руду бестію. Відео

Юлія Леськова 18 серпня, 13:25
Настя Каменських позує для фото
Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських в Instagram здивувала шанувальників своїм перевтіленням від бьюті-блогера та візажиста Єгора Андрющенка.

На початку ролика Настя стоїть біля Андрюшкіна без макіяжу та корчить на камеру смішні вирази обличчя. А потім з'являється у кадрі з чудовим макіяжем та у рудій перуці.

Настя Каменських знялася для перевтілення

До речі, Настя не соромиться показувати себе без мейку


Настя Каменських вразила перевтіленням

Як вам оновлена Каменських?

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських розповіла шанувальникам, як заряджається вранці: співачка випиває склянку води, робить фізичні вправи та готує корисний сніданок.

До речі, якось Каменських скаржилася на коментаторів, які називали її товстою та назвала звичку оцінювати чужу зовнішність - залишком радянщини.

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