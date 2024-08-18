Каменських із зеленим мейкапом вразила перевтіленням у руду бестію. Відео

Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських в Instagram здивувала шанувальників своїм перевтіленням від бьюті-блогера та візажиста Єгора Андрющенка.

На початку ролика Настя стоїть біля Андрюшкіна без макіяжу та корчить на камеру смішні вирази обличчя. А потім з'являється у кадрі з чудовим макіяжем та у рудій перуці.

До речі, Настя не соромиться показувати себе без мейку

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Як вам оновлена Каменських?

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських розповіла шанувальникам, як заряджається вранці: співачка випиває склянку води, робить фізичні вправи та готує корисний сніданок.

До речі, якось Каменських скаржилася на коментаторів, які називали її товстою та назвала звичку оцінювати чужу зовнішність - залишком радянщини.