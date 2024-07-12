43-річна Портман у корсетно-сітчастому луці посвітила стрункими ніжками на прем'єрі серіалу

Марія Ткаченко 12 липня, 16:00
Наталі Портман
Фото Getty Images

Акторка Наталі Портман здійснила ефектий вихід на нью-йоркській прем'єрі серіалу "Леді в озері".

Лук 43-річної зірки складався з корсетного типу, шортиків і сітчастої сукенки, яка аж ніяк не заважала присутнім милуватися ніжками її власниці.

Наталі Портман на прем'єрі

У серіалі "Леді в озері" Портман грає домогосподарку, яка стає репортеркою-розслідувачкою і береться за розкриття загадкових убивств

Фото Getty Images

Нагадаємо, співачка Ріанна нещодавно назвала Портман "однією з найгарячіших сучок у Голлівуді".

Як відомо, навесні Наталі розлучилася з хореографом Бенджаміном Мільп'є, від якого має сина і дочку. Чоловік зрадив акторку після 11 років шлюбу.

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