Портман через рік після розлучення з чоловіком-зрадником закрутила новий роман
43-річна американська акторка Наталі Портман закрутила роман з 44-річним французьким продюсером Тангі Дестаблом.
Про це пише видання Daily Mail.
Зазначається, що пару помітили разом, коли вони прогулювалися Парижем. Зокрема Наталі та Тангі обіймалися, чоловік ніжно цілував акторку у скроню. Обоє мали щасливий вигляд.
Наталі Портман рік тому офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, хореографом Бенджаміном Мільп’є після 11 років шлюбу.
Причиною розлучення стала зрада Бенджаміна, він закрутив роман з молодою французькою екоактивісткою у 2023 році.
Спершу акторка намагалася зберегти сім'ю заради дітей. До речі, в експодружжя їх двоє: 13-річний син Алеф та 7-річна донька Амалія.
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