Портман через рік після розлучення з чоловіком-зрадником закрутила новий роман

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43-річна американська акторка Наталі Портман закрутила роман з 44-річним французьким продюсером Тангі Дестаблом.

Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що пару помітили разом, коли вони прогулювалися Парижем. Зокрема Наталі та Тангі обіймалися, чоловік ніжно цілував акторку у скроню. Обоє мали щасливий вигляд.

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🚨 Natalie Portman was spotted for the first time with her new boyfriend, 44-year-old French music producer Tanguy Destable during a stroll in Paris. pic.twitter.com/xY9VoK08qI — Natalie Portman Updates (@nportmanonline) March 7, 2025

Наталі Портман рік тому офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, хореографом Бенджаміном Мільп’є після 11 років шлюбу.

Причиною розлучення стала зрада Бенджаміна, він закрутив роман з молодою французькою екоактивісткою у 2023 році.

Спершу акторка намагалася зберегти сім'ю заради дітей. До речі, в експодружжя їх двоє: 13-річний син Алеф та 7-річна донька Амалія.