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Портман через рік після розлучення з чоловіком-зрадником закрутила новий роман

Юлія Леськова - 8 березня, 10:24
Наталі Портман позує для фото
Фото Getty Images

43-річна американська акторка Наталі Портман закрутила роман з 44-річним французьким продюсером Тангі Дестаблом.

Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що пару помітили разом, коли вони прогулювалися Парижем. Зокрема Наталі та Тангі обіймалися, чоловік ніжно цілував акторку у скроню. Обоє мали щасливий вигляд.


Наталі Портман рік тому офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, хореографом Бенджаміном Мільп’є після 11 років шлюбу.

Причиною розлучення стала зрада Бенджаміна, він закрутив роман з молодою французькою екоактивісткою у 2023 році.

Спершу акторка намагалася зберегти сім'ю заради дітей. До речі, в експодружжя їх двоє: 13-річний син Алеф та 7-річна донька Амалія.

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