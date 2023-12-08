Могилевська у хутряній шапці посвітила ніжками крізь розріз блискучої сукні. ВІДЕО
Наприкінці року співачка Наталія Могилевська дивує своєю активністю.
Артистка випустила дві нові пісні, зняла кілька корисних відео та продовжує видавати святковий контент.
Цього разу 48-річна артистка виклала ролик, на якому в сяючій сукні з великим розрізом та у білій хутряній шапці танцює під свою різдвяну пісню у компанії кількох дівчат.
Нагадаємо, Могилевська вже не один раз казала, що знайшла кохання під час війни, хоча зі своїм обранцем була знайома дуже давно. Утім, особу свого бойфренда співачка досі тримає в секреті.
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