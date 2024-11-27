"Тримайтеся": Могилевська показала результат експерименту з макіяжем. Фото

Важко повірити, що за численні роки кар'єри співачка Наталія Могилевська не носила червону помаду. Але, за її словами, вона справді ніколи не обирає цей яскравий акцент, бо має для нього занадто яскравий характер.

Утім, 49-річна артистка вирішила все-таки показати своїй аудиторії, як на ній виглядає червона помада.

А й справді - важко пригадати Могилевську з червоними губами

"Експеримент? Ви бачили мене колись з червоною помадою? Зазвичай я не використовую її. Бо в мене і так надто яскравий характер. Тому, думаю, серед вас немає людей, які пам'ятають мене з червоним. Тримайтеся!", - попередила Наталя і нафарбувала губи.

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Яскравий колір для яскравої жінки

Підписники запевнили Могилевську в коментарях, що такий колір їй дуже личить.

Як вам Наталя з червоною помадою? Нам подобається

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська показувала, як треба робити ефект "дитячих губ".