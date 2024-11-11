"Коли ви востаннє обкидалися листям?": Могилевська без мейкапу попустувала з доньками в осінньому парку. Відео
Співачка Наталія Могилевська організувала активне та веселе дозвілля на свіжому повітрі донькам, Мішель і Софії. Та і власну внутрішню дитину потішила.
49-річна зірка та її дівчатка покидалися сухим листям у парку.
Могилевська, яка для прогулянки не стала фарбуватися, при цьому наспівувала власну, дуже доречну пісню "В Києві осінь".
Відео артистка запостила у Instagram.
"Коли ви востаннє обкидалися листям? Чи виросли вже з цього?", - поцікавилася Наталія.
Як відомо, обличчя Мішель та Софії співачка намагається не показувати в мережі. Ба більше, навіть у школі, де вчиться старша дівчинка, і в дитсадку, куди ходить менше, не знають, хто їхня прийомна мама. Могилевська пояснювала, чому вирішила чинити саме так.
Нагадаємо, в житті артистки є коханий чоловік, якого звати Валентин. Публічності обранець Могилевської уникає, але дозволив зняти себе у кліпі.