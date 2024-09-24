"Набагато краще, ніж будь-які таблетки": Могилевська дала рецепт капустяно-бурякового квасу

Новий корисний рецепт від Наталії Могилевської Фото з Instagram Могилевської

Співачка Наталія Могилевська, котра завзято вивчає тему здорового способу життя, харчування та схуднення, поділилася з шанувальниками своєю черговою знахідкою. Зірка вперше приготувала корисний квас із капусти та буряка, і їй дуже сподобалося.

Рецепт 49-річна Могилевська поширила у Instagram.

"Друзі, хто знає про користь капустяного квасу? Називають його Реджувелак. Всім рекомендую. Природний пробіотик, який можна вживати навіть замість води. Набагато краще, ніж будь-які таблетки. Я додаю ще для смаку буряк. Інколи це мій єдиний сніданок або вечеря", - написала артистка.

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Зі слів Наталії, для квасу знадобиться 900 грамів білокачанної капусти (молода не підходить), 300 грамів буряку та півтора літри питної води.

"Крупно нарізати буряк та капусту. Промийте 3-літрову банку в гарячій воді, після чого сполосніть в окропі декілька разів. Утрамбуйте в банку нарізані овочі, залийте водою, ретельно перемішайте. Банку накрийте марлею в 4 шари, зафіксуйте тканину резинкою. Банку потрібно тримати в теплому приміщенні при температурі 18-25 градусів", - зазначила Могилевська.

"Декілька разів на день перемішуйте капусту. Напій готовий до вживання через 4-5 днів. Якщо температура приміщення вища, то квас може приготуватися раніше. Готовий напій потрібно процідити, перелити в нову скляну ємність та зберігати в холодильнику. Він не псується 2 тижні", - додала вона.

Нагадаємо, в липні Могилевська голодувала на травах, але результат виявився не таким, на який вона сподівалася. Скинуті завдяки її марафону схуднення кілограми зірка повернула собі під час відпустки, де не відмовляла собі в шампанському та смажених бичках.