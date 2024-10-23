Гімнастка Татарінцева оголила живіт через 3,5 місяці після пологів і розказала, скільки кіло скинула. Фото
Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева показала, як повертає свою довагітну форму.
У своєму Instagram 34-річна спортсменка, яка стала мамою майже 4 місяці тому, розповіла, скільки кіло скинула.
До вагітності Наталія важила 53 кіло. За час вагітності, на 41-му тижні її вага становила 68 кг.
Нагадаємо, Євген та Наталія стали батьками 10-го липня. Подружжя не стало довго тримати інтригу і ховати обличчя дівчинки від загалу. Дівчинку назвали Лелею.
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