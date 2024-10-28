Татарінцева через 4 місяці після пологів похизувалася тілом у спідньому та панчохах

Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева, яка майже 4 місяці тому народила первістка, вже повернулася до зйомок в екстраміні.

У своєму Instagram 34-річна зіркова мама у боксерках і ліфчику на топі продемонструвала неабияку гнучкість.

Таким чином спіднє легко можна перетворити на верхній одяг

Реклама:

Після вагітності Наталія швидко повернулася у форму і вже сідає на шпагат

Чи наважились би ви прогулятися влітку у такому луці?

Неможливо не звернути увагу на підйом стопи гімнастки

Нагадаємо, до вагітності Наталія важила 53 кіло. За час вагітності спортсменка набрала більше 15 кіло. А раніше Татарінцева розказувала, скільки кг їй вже вдалося скинути.