Татарінцева через 4 місяці після пологів похизувалася тілом у спідньому та панчохах
Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева, яка майже 4 місяці тому народила первістка, вже повернулася до зйомок в екстраміні.
У своєму Instagram 34-річна зіркова мама у боксерках і ліфчику на топі продемонструвала неабияку гнучкість.
Нагадаємо, до вагітності Наталія важила 53 кіло. За час вагітності спортсменка набрала більше 15 кіло. А раніше Татарінцева розказувала, скільки кг їй вже вдалося скинути.
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