Татарінцева через 4 місяці після пологів похизувалася тілом у спідньому та панчохах

Марія Мельник 28 жовтня, 11:45
Татарінцева - портретне фото
фото з Instagram

Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева, яка майже 4 місяці тому народила первістка, вже повернулася до зйомок в екстраміні.

У своєму Instagram 34-річна зіркова мама у боксерках і ліфчику на топі продемонструвала неабияку гнучкість.

Дружина Кота у трусах і ліфчику

Таким чином спіднє легко можна перетворити на верхній одяг


Наталія Татарінцева посвітила животом у топі

Після вагітності Наталія швидко повернулася у форму і вже сідає на шпагат

Дружина Кота у спідньому поверх одягу

Чи наважились би ви прогулятися влітку у такому луці?

Неможливо не звернути увагу на підйом стопи гімнастки

Неможливо не звернути увагу на підйом стопи гімнастки

Нагадаємо, до вагітності Наталія важила 53 кіло. За час вагітності спортсменка набрала більше 15 кіло. А раніше Татарінцева розказувала, скільки кг їй вже вдалося скинути.

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