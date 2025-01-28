Валевська вперше показалася з коханим і привітала його з 50-річчям
28 січня, 18:00
Співачка Наталія Валевська, яка у червні 2022-го оголосила про розлучення після 18 років шлюбу, заінтригувала фото з новим коханим.
У своїх Insta-сторіс 43-річна зірка у Буковелі зробила селфі з чоловіком і привітала його з ювілеєм.
Раніше співачка зізнавалася, що у 2023-му зробила аборт, про що досі шкодує.
Нагадаємо, вперше офіційно про нові стосунки після розлучення Валевська оголисила у травні 2023-го.
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