Валевська вперше показалася з коханим і привітала його з 50-річчям

28 січня, 18:00

Співачка Наталія Валевська, яка у червні 2022-го оголосила про розлучення після 18 років шлюбу, заінтригувала фото з новим коханим.

У своїх Insta-сторіс 43-річна зірка у Буковелі зробила селфі з чоловіком і привітала його з ювілеєм.

Валевська зі своїм бойфрендом
Обличчя коханого Наталія поки не готова показувати аудиторії
Однак відомо, що загадковому незнайомцю виповнилося 50

Однак відомо, що загадковому незнайомцю виповнилося 50


Раніше співачка зізнавалася, що у 2023-му зробила аборт, про що досі шкодує.

Нагадаємо, вперше офіційно про нові стосунки після розлучення Валевська оголисила у травні 2023-го.

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