"Оптимістка" Валевська в обтислому кетс'юті покрасувалася на тлі осінніх Карпат

Співачка Наталія Валевська показалася в своєму "місці" сили, в Карпатах.

Атмосферне відео 43-річна зірка опублікувала у Instagram, поділившись думкою про те, що за ставленням людини до осені можна визначити, песиміст вона або оптиміст.

Наталія зняла відеоселфі під свою пісню

"Так осінь - індикатор, хто песиміст, хто оптиміст. Один побачить дощ і багнюку, інший - гарний жовтий лист! Я - оптимістка, як виявилося", - написала Наталія.

"Карпати — це місце Сили, де віра, надія і любов наповнюють моє серце!", - зізналася вона.

Оптимістку Валевську осінь тішить

Нагадаємо, декілька років тому розлучена Валевська відверто розказала про проблеми зі здоров'ям, через які в неї поки не виходить стати мамою.



