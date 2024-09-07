50-річна ексдружина Кличка в яскравій сукні посвітила голою спиною на івенті у Берліні. Відео

Фото з Instagram Наталі Єгорової

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 50-річна модель Наталія Єгорова продовжує показувати своє світське життя у Німеччині.

Цього разу вона засвітилася на благодійному івенті Tribute to BAMBI у Берліні.

Єгорова з'явилася на хіднику в атласній жовтій сукні з горловиною, розрізом збоку та великою рожевою квіткою спереду.

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На івенті Єгорова зустріла подругу

Скріншот з Instagram Наталі Єгорової

Нагадаємо, раніше Наталія Єгорова влаштувала дефіле у купальниках на пляжі у Таїланді.

Як відомо, у Віталія Кличка та Єгорової є троє спільних дітей, які наразі не проживають не в Україні.