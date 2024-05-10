Ексдружина Кличка в Таїланді влаштувала пляжнi дефіле у купальниках. Відео
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова продовжує ділитися зі своїми підписниками у Instagram враженнями від відпочинку в Таїланді.
Зокрема 50-річна модель постить гіпнотичні відео своїх прогулянок пляжем у малесеньких купальниках.
Нагадаємо, днями Кличко розказав, чи спілкуються вони з Єгоровою після розлучення. Як відомо, в експодружжя є троє вже дорослих дітей, жоден із яких не живе в Україні.
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