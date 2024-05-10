Ексдружина Кличка в Таїланді влаштувала пляжнi дефіле у купальниках. Відео

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова продовжує ділитися зі своїми підписниками у Instagram враженнями від відпочинку в Таїланді.

Зокрема 50-річна модель постить гіпнотичні відео своїх прогулянок пляжем у малесеньких купальниках.

Наталія "вбирає розслаблені вайби" на острові Самуї Скріншоти з Instagram Єгорової

Нещодавно Єгорова повернулася в моделінг

У Таїланді ексдружина київського мера вигулює зухвалі пляжні луки

Нагадаємо, днями Кличко розказав, чи спілкуються вони з Єгоровою після розлучення. Як відомо, в експодружжя є троє вже дорослих дітей, жоден із яких не живе в Україні.







