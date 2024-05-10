Ексдружина Кличка в Таїланді влаштувала пляжнi дефіле у купальниках. Відео

Марія Ткаченко 10 травня, 16:45

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова продовжує ділитися зі своїми підписниками у Instagram враженнями від відпочинку в Таїланді.

Зокрема 50-річна модель постить гіпнотичні відео своїх прогулянок пляжем у малесеньких купальниках.

Наталія вбирає розслаблені вайби на острові Самуї

Наталія "вбирає розслаблені вайби" на острові Самуї

Скріншоти з Instagram Єгорової
Нещодавно Єгорова повернулася в моделінг

Нещодавно Єгорова повернулася в моделінг

У Таїланді ексдружина київського мера вигулює зухвалі пляжні луки

У Таїланді ексдружина київського мера вигулює зухвалі пляжні луки

Нагадаємо, днями Кличко розказав, чи спілкуються вони з Єгоровою після розлучення. Як відомо, в експодружжя є троє вже дорослих дітей, жоден із яких не живе в Україні.

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Єгорова Наталія Кличко
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