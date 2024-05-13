Ексдружина Кличка у леопардовому купальнику посвітила тендітною фігурою на відпочинку. Фото
50-річна ексдружина київського мера Віталія Кличка Наталія Єгорова подалася на відпочинок до узбережжя Тихого океану. У своєму Instagram вона показала світлини з острова Самуї, що неподалік таїландської провінції Сураттхані.
Підкорювати пляж Наталія, яка раніше оголосила про повернення у моделінг, вирішила леопардовим бікіні. У ньому колишня дружина Кличка продемонструвала підтягнуту фігуру, яку доповнювала щаслива посмішка.
"Мабуть ніколи не купалася у такій теплій воді за все своє життя, як тут на Самуї. Не дуже освіжаюче, але можна плюхатися у воді годинами", – написала вона під фото.
До речі, раніше Єгорова демонструвала, як підтримує фігуру, та працює над нею. Зокрема, Наталія обирає йогу та спортзал.
Нагадаємо, також нещодавно ексдружина Клиска знялася у новій фотосесії. Для неї вона приміряла кілька джинсових луків та попозувала з голими ногами.