Ексдружина Кличка у леопардовому купальнику посвітила тендітною фігурою на відпочинку. Фото

50-річна ексдружина київського мера Віталія Кличка Наталія Єгорова подалася на відпочинок до узбережжя Тихого океану. У своєму Instagram вона показала світлини з острова Самуї, що неподалік таїландської провінції Сураттхані.

Підкорювати пляж Наталія, яка раніше оголосила про повернення у моделінг, вирішила леопардовим бікіні. У ньому колишня дружина Кличка продемонструвала підтягнуту фігуру, яку доповнювала щаслива посмішка.

"Мабуть ніколи не купалася у такій теплій воді за все своє життя, як тут на Самуї. Не дуже освіжаюче, але можна плюхатися у воді годинами", – написала вона під фото.

До речі, на відпочинку ексдружина Кличка ще з початку травня. У соцмережах вона вже встигла продемонструвати кілька спекотних фото у бікіні фото з Instagram Наталії Єгорової

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Єгорова у свої 50 вирішила повернутися до роботи моделлю і навіть показала перші фотосети фото з instagram Наталії Єгорової

фото з instagram Наталії Єгорової

До речі, раніше Єгорова демонструвала, як підтримує фігуру, та працює над нею. Зокрема, Наталія обирає йогу та спортзал.

Нагадаємо, також нещодавно ексдружина Клиска знялася у новій фотосесії. Для неї вона приміряла кілька джинсових луків та попозувала з голими ногами.