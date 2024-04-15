"Не додасть сантиметрів талії": Огнєвіч показала рецепт корисної запіканки з 5 інгредієнтів

Марія Мельник 15 квітня, 16:00

Співачка Злата Огнєвіч не дасть своїм підпісникам залишитися голодними і з зайвими кіло.

Цього разу в кулинарному блогу виконавиця розказала, як приготувати смачну і корисну запіканку.

Для страви знадобиться: 400 грам тофу, 1 стакан вівсняки, 1/2 склянки рослинного молока, сироп на свій смак або підсолоджувач, родзинки, курага чи сушене манго та ванілін.

Злата приготувала запіканку з соєвого сиру

Злата приготувала запіканку з соєвого сиру

фото з instagram

"Це найлегший рецепт запіканки, який легко вирішує проблему одноманітного харчування в період посту або весняного детоксу. Бон Апетит", - порадила Злата.

"Все в блендер до однорідної маси та в духовку на 30 хвилин та 180 градусів", - розказала Огнєвіч легкий рецепт запіканки.

Огнєвіч змішала всі інгредієнти в блендері

Огнєвіч змішала всі інгредієнти в блендері

Натомість цукру Злата обрала сироп та сушену диню і родзинки

Натомість цукру Злата обрала сироп та сушену диню і родзинки

До готової запінканки наливаємо склянку соєвого молока

До готової запінканки наливаємо склянку соєвого молока

І насолоджуємось

І насолоджуємось

Нагадаємо, раніше Огнєвіч показувала рецерт корисного сніданку з 7 інгредієнтів.

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Злата Огнєвіч
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