"Відчуваю себе на 24": невістка Ющенка зняла кумедний ролик до свого 42-річчя

Фото з Instagram Олени Ющенко

Невістка третього президента України Віктора Ющенка, Олена Ющенко святкує 42-річчя. З нагоди свята вона показала кумедний ролик та зізналася, що почувається на 24.

"Дівчата, колись я думала, що 30 це вже дуже багато, а зараз, у свої 42, я відчуваю себе не більше, ніж на 24. Я народила тільки у 39 і завдяки малому відчуваю себе молодою мамою", - написала вона.

Олена показала ролик, яким передала, що у свої 42 роки вона почувається на 24

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Олена додала, що почала цінувати свій час, тому їй не цікаво з людьми, які тільки просять.

"А ще цінуєш свій час, тому що вже не цікаво з людьми, які не дають, а тільки просять. Я майже прибрала зі свого життя таких пʼявок. Ціную тільки світлих людей та сама намагаюсь нести добро й навіть на зло відповідати добром", - заявила Ющенко.

Скріншот з Instagram Олени Ющенко

У свій день народження вона заговорила й про війну, зазначивши, що сподівається на закінчення воєн по всьому світу.

"Мир краще, ніж яка б не була війна. Та я сподіваюсь, що скоро весь світ це зрозуміє та припиниться війна скрізь. Не повинні помирати люди, а діти... так за це навіть казати не треба. Господи збережи цей світ", - підсумувала вона.

Як відомо, Олена та Андрій Ющенко побралися восени 2017-року. У подружжя є 2,5-річний син Андрійко.

До речі, у сина Віктора Ющенка є ще 15-річна донька Варвара від попереднього шлюбу із сестрою Маші Єфросиніної Лізою.