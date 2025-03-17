"Мій світлячок": невістка Ющенка помилувалася 2,5-річним сином і собою без фільтрів
Невістка колишнього президента Віктора Ющенка, Олена зазнімкувала для Instagram його наймолодшого онука, 2,5-річного Андрійка.
"Мій світлячок", - підписала кадр із хлопчиком дружина Андрія Ющенка.
Сторіс Олени надихнули її невістку, Віталіну Ющенко і собі поділитися фото улюбленого племінника.
"Оленка замилувалася світлячком і я вирішила трішки замилуватися нашим зайченятком", - написала вона.
Іще Олена Ющенко поділилася своїм селфі та роздумами.
"Коли не треба фільтрів та ти сприймаєш себе таку яка є. Коли вмієш жити та радіти кожному дню. А коли вам все не подобається, то, може, треба задуматись? Може, проблема не в комусь, а саме в вас", - припустила Ющенко.
Нагадаємо, свого часу Олена розказувала, як ставиться до власних зморщок та чому вона проти бодіпозитиву.
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