"Мій світлячок": невістка Ющенка помилувалася 2,5-річним сином і собою без фільтрів

Олена Ющенко - друга дружина старшого сина експрезидента Віктора Ющенка, Андрія Фото з Instagram Ющенко

Невістка колишнього президента Віктора Ющенка, Олена зазнімкувала для Instagram його наймолодшого онука, 2,5-річного Андрійка.

"Мій світлячок", - підписала кадр із хлопчиком дружина Андрія Ющенка.

"Світлячку" Ющенку в серпні виповниться три роки

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Сторіс Олени надихнули її невістку, Віталіну Ющенко і собі поділитися фото улюбленого племінника.

"Оленка замилувалася світлячком і я вирішила трішки замилуватися нашим зайченятком", - написала вона.

Віталіна запостила кілька фото Андрійка Фото з Instagram Ющенко

"Зайченятко" з тітонькою

Іще Олена Ющенко поділилася своїм селфі та роздумами.

"Коли не треба фільтрів та ти сприймаєш себе таку яка є. Коли вмієш жити та радіти кожному дню. А коли вам все не подобається, то, може, треба задуматись? Може, проблема не в комусь, а саме в вас", - припустила Ющенко.





Олена подобається собі без фільтрів та радіє кожному дню

Нагадаємо, свого часу Олена розказувала, як ставиться до власних зморщок та чому вона проти бодіпозитиву.



