Невістка Ющенка в обтислому спортлуці з вирізом на грудях похизувалася фігурою перед дзеркалом

Невістка колишнього президента Віктора Ющенка, Олена наробила селфі біля дзеркала, хизуючись стрункою фігурою і чорно-білих топі та лосинах.

Звертаючись до своїх підписників у Instagram, молодиця закликала їх цінувати себе та дозволяти собі бути щасливими.

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"Не заважайте собі бути щасливими та не давайте нікому бути важливішими за вас, цінуйте свій час, ви його ніколи не зможете повернути", - написала Олена.

"Час це не тільки гроші, час - це ваше життя та ваша енергія. Витрачайте його тільки на тих людей, хто вміє також віддавати, а не тільки отримувати. Обирайте себе, ніяка робота не варта вашого здоров'я та нервів. Живіть з любов'ю та повагою до кожного. Це дуже важливо. Зберігайте світ у собі", - наголосила вона.

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Нагадаємо, Олена та Андрій Ющенко виховують спільного сина Андрійка, якому 2 з половиною роки. Від попереднього шлюбу, з сестрою Маші Єфросиніної Лізою, в сина експрезидента є 15-річна донька Варвара.