Новий роман? 65-річна Мадонна топлес показалася в ліжку з молодиком
65-річна американська співачка Мадонна епатувала підписників черговою серією фото.
Виконавиця попозувала топлес, а також наробила знімків у ліжку з загадковим коханцем.
Як відомо, у травні співачка розійшлася зі своїм бойфрендом, 30-річним боксером Джошем Поппером після року стосунків.
Виконавиця має двох біологічних дітей - доньку Лурдес та сина Рокко. У шлюбі з режисером Гаєм Річі зірка також усиновила Девіда. Після розлучення з Річі виконавиця удочерила Мерсі Джеймс, а у 2017-му - двох дівчаток, Естер і Стеллу.
Нагадаємо, місяць тому Мадонна вже показувалася з загадковим коханцем.
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