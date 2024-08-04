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Новий роман? 65-річна Мадонна топлес показалася в ліжку з молодиком

Марія Мельник 4 серпня, 17:25
Мадонна у мереживному

Мадонна з тих жінок, біля якої слово епатаж втрачає свій сенс

65-річна американська співачка Мадонна епатувала підписників черговою серією фото.

Виконавиця попозувала топлес, а також наробила знімків у ліжку з загадковим коханцем.

Мадонна топлес

Мадонна прикрила груди волоссям


Поки співачка навішує на себе купу аксесуарів, її син скаржиться на нестачу грошей

Поки співачка навішує на себе купу аксесуарів, її син скаржиться на нестачу грошей

Мадонна топлес з чоловіком

Тепер у зірки є ефектний компаньйон для селфі

Як відомо, у травні співачка розійшлася зі своїм бойфрендом, 30-річним боксером Джошем Поппером після року стосунків.

Виконавиця має двох біологічних дітей - доньку Лурдес та сина Рокко. У шлюбі з режисером Гаєм Річі зірка також усиновила Девіда. Після розлучення з Річі виконавиця удочерила Мерсі Джеймс, а у 2017-му - двох дівчаток, Естер і Стеллу.

Нагадаємо, місяць тому Мадонна вже показувалася з загадковим коханцем.

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Мадонна
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