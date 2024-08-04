Новий роман? 65-річна Мадонна топлес показалася в ліжку з молодиком

Мадонна з тих жінок, біля якої слово епатаж втрачає свій сенс

65-річна американська співачка Мадонна епатувала підписників черговою серією фото.

Виконавиця попозувала топлес, а також наробила знімків у ліжку з загадковим коханцем.

Мадонна прикрила груди волоссям

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Тепер у зірки є ефектний компаньйон для селфі

Як відомо, у травні співачка розійшлася зі своїм бойфрендом, 30-річним боксером Джошем Поппером після року стосунків.

Виконавиця має двох біологічних дітей - доньку Лурдес та сина Рокко. У шлюбі з режисером Гаєм Річі зірка також усиновила Девіда. Після розлучення з Річі виконавиця удочерила Мерсі Джеймс, а у 2017-му - двох дівчаток, Естер і Стеллу.

Нагадаємо, місяць тому Мадонна вже показувалася з загадковим коханцем.