"Життя прекрасне": 65-річна Мадонна заінтригувала фото з загадковим молодиком із рукою на її грудях



Фото з Instagram Мадонни

65-річна американська співачка Мадонна показала підписникам, як затусила у клубі з друзями на День незалежності США та відсвяткувала річницю свого одужання після важкої хвороби.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Зазначається, що відпочивати з друзями Мадонна пішла у нью-йоркський клуб The Standard, High Line. Вона веселилася разом з фотографом Стівеном Мейзелом та дизайнером Luar Раулем Лопесом. Також на фото зірка попозувала у відвертих позах з таємничим молодим чоловіком.

Реклама:

На фото співачка позує в атласному червоному комбінезоні без бретелей. Образ вона доповнила чоботами, короткими байкерськими рукавицями та прикрасами срібного кольору.

Мадонна згадала свою важку хворобу минулого року

65-річна співачка засвітилася у компанії нового таємничого молодика

Разом з ним вона дивилася на феєрверки до Дня незалежності США

"Щасливого 4 липня! Рік тому в цей день я тільки повернулася додому, після перенесеної важкої хвороби. Тоді я ледве могла стояти на задньому дворі тримаючи один бенгальський вогник. Але я дивом одужала і провела чудовий рік. Дякую тобі, Боже. Життя прекрасне і одне", - написала Мадонна.

Такий інтимний жест - це натяк на новий роман?

Мадонна відпочивала зі своїми друзями





Як доказ повного одужання Мадонна задерла ногу

Також разом з співачкою відпочивали її прийомні діти (на цьому фото донька Стелла)

Тут на фото Мадонна з Естер

А ще з нею веселився її прийомний син Девід Банда

До речі, наприкінці травня Мадонна розійшлася зі своїм 30-річним бойфрендом Джошем Поппером.

Нагадаємо, після виписки з лікарні Мадонна перебувала у важкому стані.

Як відомо, після одужання співачка розповіла, що першим про що подумала, коли прийшла до тями - були її діти.