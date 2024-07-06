"Життя прекрасне": 65-річна Мадонна заінтригувала фото з загадковим молодиком із рукою на її грудях
65-річна американська співачка Мадонна показала підписникам, як затусила у клубі з друзями на День незалежності США та відсвяткувала річницю свого одужання після важкої хвороби.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Зазначається, що відпочивати з друзями Мадонна пішла у нью-йоркський клуб The Standard, High Line. Вона веселилася разом з фотографом Стівеном Мейзелом та дизайнером Luar Раулем Лопесом. Також на фото зірка попозувала у відвертих позах з таємничим молодим чоловіком.
На фото співачка позує в атласному червоному комбінезоні без бретелей. Образ вона доповнила чоботами, короткими байкерськими рукавицями та прикрасами срібного кольору.
"Щасливого 4 липня! Рік тому в цей день я тільки повернулася додому, після перенесеної важкої хвороби. Тоді я ледве могла стояти на задньому дворі тримаючи один бенгальський вогник. Але я дивом одужала і провела чудовий рік. Дякую тобі, Боже. Життя прекрасне і одне", - написала Мадонна.
До речі, наприкінці травня Мадонна розійшлася зі своїм 30-річним бойфрендом Джошем Поппером.
Нагадаємо, після виписки з лікарні Мадонна перебувала у важкому стані.
Як відомо, після одужання співачка розповіла, що першим про що подумала, коли прийшла до тями - були її діти.