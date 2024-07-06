"Життя прекрасне": 65-річна Мадонна заінтригувала фото з загадковим молодиком із рукою на її грудях

Юлія Леськова 6 липня, 17:44
Мадонна попозувала для модних фото


Фото з Instagram Мадонни

65-річна американська співачка Мадонна показала підписникам, як затусила у клубі з друзями на День незалежності США та відсвяткувала річницю свого одужання після важкої хвороби.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Зазначається, що відпочивати з друзями Мадонна пішла у нью-йоркський клуб The Standard, High Line. Вона веселилася разом з фотографом Стівеном Мейзелом та дизайнером Luar Раулем Лопесом. Також на фото зірка попозувала у відвертих позах з таємничим молодим чоловіком.


На фото співачка позує в атласному червоному комбінезоні без бретелей. Образ вона доповнила чоботами, короткими байкерськими рукавицями та прикрасами срібного кольору.

Мадонна попозувала для фото

Мадонна згадала свою важку хворобу минулого року

Мадонна тримає під руку таємничого молодика

65-річна співачка засвітилася у компанії нового таємничого молодика

Мадонна подивилася на феєрверки

Разом з ним вона дивилася на феєрверки до Дня незалежності США

"Щасливого 4 липня! Рік тому в цей день я тільки повернулася додому, після перенесеної важкої хвороби. Тоді я ледве могла стояти на задньому дворі тримаючи один бенгальський вогник. Але я дивом одужала і провела чудовий рік. Дякую тобі, Боже. Життя прекрасне і одне", - написала Мадонна.

Мадонна попозувала на дивані з невідомим

Такий інтимний жест - це натяк на новий роман?

Мадонна у колі друзів на День незалежності США

Мадонна відпочивала зі своїми друзями

Мадонна попозувала для фото у клубі


Мадонна у клубі потусила з друзями
Як доказ повного одужання Мадонна задерла ногу
Мадонна з донькою Стелою

Також разом з співачкою відпочивали її прийомні діти (на цьому фото донька Стелла)

Мадонна з донькою Естер

Тут на фото Мадонна з Естер

Мадонна з прийомним сином Девідом

А ще з нею веселився її прийомний син Девід Банда

До речі, наприкінці травня Мадонна розійшлася зі своїм 30-річним бойфрендом Джошем Поппером.

Нагадаємо, після виписки з лікарні Мадонна перебувала у важкому стані.

Як відомо, після одужання співачка розповіла, що першим про що подумала, коли прийшла до тями - були її діти.

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