"Новий шлях": Мішина у спортзалі показала, як опановує складну йога-позу
Актриса Ксенія Мішина, яка неодноразово закликала любити себе, розказала про нову спортивну ціль.
В Instagram 35-річна блогерка посвітила м'язистим пресом і показалася у йога-позі.
"Ще в мене почався новий шлях під назвою: стати йогинею. Це складно, ну, як, власне, і все нове в житті. Але якщо не давати оцінок, то тепер в мене є нова історія по вивченню тіла", - написала Мішина.
Як відомо, Ксенія завжди перебуває у серйозному спортивному графіку та тримає себе у формі. Однак, за словами самої акторки, в її житті було два моменти, коли вона набрала велику вагу і скидала її: коли завагітніла і набрала 31 кг і на початку війни - набрала 7 кг.
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