"Новий шлях": Мішина у спортзалі показала, як опановує складну йога-позу

Марія Мельник 15 жовтня, 17:15
Ксенія Мішина в куртці


фото з Instagram

Актриса Ксенія Мішина, яка неодноразово закликала любити себе, розказала про нову спортивну ціль.

В Instagram 35-річна блогерка посвітила м'язистим пресом і показалася у йога-позі.

"Ще в мене почався новий шлях під назвою: стати йогинею. Це складно, ну, як, власне, і все нове в житті. Але якщо не давати оцінок, то тепер в мене є нова історія по вивченню тіла", - написала Мішина.


Акторка Мішина фото фігури

Раніше актриса показувала, як харчується

Мішина у йога-позі

Конкуренток Тіни Кароль дедалі більшає...

Як відомо, Ксенія завжди перебуває у серйозному спортивному графіку та тримає себе у формі. Однак, за словами самої акторки, в її житті було два моменти, коли вона набрала велику вагу і скидала її: коли завагітніла і набрала 31 кг і на початку війни - набрала 7 кг.

Читайте також:

"Усім на тебе начхати": Мішина у латексі посвітила пресом на тлі Америки і назвала її плюси та мінуси

Мішина у міні посвітила ногами на тлі каліфорнійських пальм і назвала, в чому сила жінки

"Жива та красива" Мішина показала ранкові селфі без мейкапу

мішина
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів