"Полюби себе вже зараз": Мішина дала корисні поради, замотивувавши власним фото з оголеним пресом

Актриса Ксенія Мішина, яка невпинно надихає свою аудиторію на здоровий спосіб життя, закликала всіх почати турбуватися про себе вже сьогодні.

35-річна зірка в Insta-сторіс дала декілька порад і додала переконливості власним фото в обтислому спортлуці, де добре видно її накачаний прес.

"Почни відстежувати своє самопочуття після кожного прийому їжі. Чи комфортно тобі з твоїм поточним харчуванням? Можливо, вже пора переходити на здорове?", - поцікавилася Ксю.

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Мішина нагадала, що жувати треба повільно, не відволікаючись на телефон, телевізор або розмови, а останній прийом їжі має бути за три години до сну.

"Сплануй собі розвантажувальний день найближчим часом або почни вже сьогодні: на воді, смузі чи сирих овочах та фруктах", - порадила акторка.

Іще вона запропонувала додати більше руху, спробувавши знайти той вид фізичної активності, який приносить радість.

"Не сумнівайся у своїх силах, вір у себе! Шукай можливості замість виправдань. Полюби себе вже зараз", - наголосила Мішина.

"Запам'ятай: у мене є я! Спочатку я, мої бажання і потреби, а вже потім усе інше. Вмикай здоровий егоїзм і вперед!", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, Ксенія щиро визнає, що колись ненавиділа спорт, але зрештою він став її "ідолом". Актриса регулярно практикує голодування на воді і трав'яних чаях.