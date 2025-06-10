Оце так перевтілення: білявка Матвієнко здивувала кардинально новим образом

Марія Мельник - 10 червня, 14:30

Співачка Тоня Матвієнко здивувала кардинальною зміною іміджу.

Виконавиця показала, як зірковий візажист перетворив її з блондинки на темнокосу Клеопатру.

Матвієнко без мейку

Так виглядає артистка без мейку і це її "до"

Тоню Матвієнко не впізнати

А це Тоня після 


Тоня Матвієнко шатенка

Як вам артистка в такому луці?

Нагадаємо, траніше з образу ніжної білявки у Клепатру також перевтілювалася акторка Анастасія Цимбалару.

До речі, торік у липні Тоня спеціально для ТаблоID розказувала про вартість свого догляду, основні його принципи, табу і лайфхаки.

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