Оце так перевтілення: білявка Матвієнко здивувала кардинально новим образом
Співачка Тоня Матвієнко здивувала кардинальною зміною іміджу.
Виконавиця показала, як зірковий візажист перетворив її з блондинки на темнокосу Клеопатру.
Нагадаємо, траніше з образу ніжної білявки у Клепатру також перевтілювалася акторка Анастасія Цимбалару.
До речі, торік у липні Тоня спеціально для ТаблоID розказувала про вартість свого догляду, основні його принципи, табу і лайфхаки.
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