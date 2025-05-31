"Ну а з чого ще канікули починати?: Мірзоян показав, як їхня з Матвієнко доця готує культовий десерт. Відео

Початок шкільних літніх канікул у зірковій родині Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна вирішили відсвяткувати солоденьким. Шоколадну ковбаску, яка, здається, здатна кожного на мить повернути в дитинство, взялася готувати донька подружжя, 9-річна Ніна.

Тато знімав процес і виклав відео в Instagram.

"Ну а з чого ще канікули починати?", - риторично спитав артист.

Ніна розтопила у каструльці вершкове масло

Розкришила печиво, а до масла додала цукор і какао

Посунься, Екторе, Ніна Мірзоян готує!

Майбутню ковбаску дівчинка формувала за допомогою фольги

А ще 47-річний Арсен у сторіс показав, якими квітами він цього разу порадував дружину.

Нагадаємо, як розказувала Тоня, чоловік переважно співак знає, чим їй догодити, та іноді їй все ж доводиться висувати йому "претензію", коли давно не отримувала від нього букетів.

Як відомо, куховарить удома і Матвієнко, і Мірзоян, але є одна страва, яка готується виключно чоловічими руками. Тоня ділилася, яка саме, а ТаблоID розповідав історію кохання зіркової пари.







