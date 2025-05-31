"Ну а з чого ще канікули починати?: Мірзоян показав, як їхня з Матвієнко доця готує культовий десерт. Відео

Марія Ткаченко - 31 травня, 16:00
Тоня Матвієнко і її донька Ніна
Фото з Instagram Матвієнко

Початок шкільних літніх канікул у зірковій родині Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна вирішили відсвяткувати солоденьким. Шоколадну ковбаску, яка, здається, здатна кожного на мить повернути в дитинство, взялася готувати донька подружжя, 9-річна Ніна.

Тато знімав процес і виклав відео в Instagram.

"Ну а з чого ще канікули починати?", - риторично спитав артист.

Шоколадна ковбаска

Ніна розтопила у каструльці вершкове масло

Арсен Мірзоян і його донька

Розкришила печиво, а до масла додала цукор і какао

Донька Матвієнко і Мірзояна

Посунься, Екторе, Ніна Мірзоян готує!

Мірзоян в інстаграм

Майбутню ковбаску дівчинка формувала за допомогою фольги

А ще 47-річний Арсен у сторіс показав, якими квітами він цього разу порадував дружину.

Чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян

Нагадаємо, як розказувала Тоня, чоловік переважно співак знає, чим їй догодити, та іноді їй все ж доводиться висувати йому "претензію", коли давно не отримувала від нього букетів.

Як відомо, куховарить удома і Матвієнко, і Мірзоян, але є одна страва, яка готується виключно чоловічими руками. Тоня ділилася, яка саме, а ТаблоID розповідав історію кохання зіркової пари. 

Читайте також:

"Це здорова дитина": Мірзоян не погодився з Матвієнко з приводу кризи доньки та розказав про спілкування з синами від першого шлюбу

На сцені, в ліжку і на кухні: Арсен Мірзоян пригадав теплі спільні моменти з Тонею Матвієнко. Фото

"Роки з тобою - справжня пригода": Мірзоян привітав Матвієнко з 44-річчям та згадав традицію, яку запровадила її мама

Матвієнко в день народження Мірзояна показала його в огіркових "патчах". Фото



діти зірок Тоня Матвієнко мірзоян
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів