Матвієнко в день народження Мірзояна показала його в огіркових "патчах". Фото

20-го травня співак Арсен Мірзоян святкує свій 47-ий день народження.

Дружина іменинника, співачка Тоня Матвієнко, вітаючи його в своїх Insta-сторіс, підібрала для цього оригінальний кадр: артист зазнімкований із кружальцями огірка на очах.

"Люблю тебе! Падай зі мною в кульбаби. Многая літа", - написала зіркова дружина.

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Тоня показала коханого під час б'юті-процедури Фото з Instagram Матвієнко

Нагадаємо, нещодавно Арсен їхніми з 44-річною Тонею спільними фотографіями, зокрема однією, де вони з нею у ліжку. ТаблоID розповідав історію кохання цієї палкої парочки.

Як відомо, в Мірзояна та Матвієнко є спільна 9-річна донька Ніна, яка, на думку зіркової мами, зараз переживає вікову кризу.