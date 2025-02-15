"Люблю тебе": Пономарьов привітав єдиного сина з 18-річчям

Фото з Instagram Олександра Пономарьова

Співак Олександр Пономарьов привітав свого єдиного сина Сашка від другої дружини Вікторії Мартинюк з 18-річчям та у своєму Instagram показав фото з ним.

Олександр облікував селфі з сином, яке, вочевидь, було зроблено влітку.

"Сьогодні День народження мого сина! Вітаю тебе, сину! Нехай Боженька оберігає тебе і наставляє на шлях істинний! Люблю тебе", - написав він.

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Пономарьов показався з сином на рідкісному фото

Як відомо, у Олександра Пономарьова є ще дві доньки від шлюбу з продюсеркою Оленою Мозговою: Женя та Зоя.

До речі, Зоя - донька Мозгової від стосунків до Пономарьова, тож він її вдочерив. Влітку минулого року вона здійснила камінг-аут, який Олександр відмовився коментувати.