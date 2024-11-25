"Дві різні людини": 51-річний Пономарьов показав, який вигляд мав понад 25 років тому. Фото

51-річний співак Олександр Пономарьов вирішив нагадати своїм підписникам, що він не завжди був в окулярах та мав борідку з вусами.

В Instagram артист запостив фото себе в віці до 30, на якому його можна не впізнати, та фото себе нинішнього.

"Дві різні людини! Ні?", - запитав в аудиторії Пономарьов.

Олександр у коментарях зазначив, що цей знімок зроблений 25-30 років тому

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А так співак виглядає зараз

"Очі і погляд ті самі", - пишуть у коментарях Сашкові.

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про цікаві факти з творчості та особистого життя Пономарьова. А сам співак коментував, яке відношення має до первістка Марії Яремчук.