"Дві різні людини": 51-річний Пономарьов показав, який вигляд мав понад 25 років тому. Фото
51-річний співак Олександр Пономарьов вирішив нагадати своїм підписникам, що він не завжди був в окулярах та мав борідку з вусами.
В Instagram артист запостив фото себе в віці до 30, на якому його можна не впізнати, та фото себе нинішнього.
"Дві різні людини! Ні?", - запитав в аудиторії Пономарьов.
"Очі і погляд ті самі", - пишуть у коментарях Сашкові.
Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про цікаві факти з творчості та особистого життя Пономарьова. А сам співак коментував, яке відношення має до первістка Марії Яремчук.
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