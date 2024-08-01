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Пономарьов відреагував на камінг-аут доньки Мозгової

Марія Ткаченко 1 серпня, 15:30
Олександр Пономарьов і Зоя Мозгова

Олександр Пономарьов і Зоя Мозгова

Фото з Instagram Пономарьова

Співак Олександр Пономарьов відреагував на резонансну заяву, яку днями зробила його названа донька Зоя від продюсерки Олени Мозгової.

Коментар із приводу камінг-ауту дівчини, що його 48-річний Пономарьов дав "ЖВЛ", був вельми стислим.

Співак Олександр Пономарьов

Олександр вважає Оленину доньку, яку ростив змалечку, своєю дитиною, а вона його - татом


"Я не хочу це зараз коментувати. Мені це не дуже така історія комфортна", - зізнався Олександр.

"Кожен обирає свій шлях і в кожного своя дорога", - додав він.

50-річна Мозгова поки доньчин камінг-аут не коментувала. Але попередні фотографії в Зоїному Instagram, де вона зі своєю коханою Юлією, зіркова мама лайкала.

Як відомо, в Пономарьова з Мозговою є ще спільна дочка Євгенія, їй 26 років. Від чинного чоловіка, співака Девіда Аксельрода Олена має 9-річну доньку Соломію.

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