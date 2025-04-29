"Люблю...": Шовковський романтично заселфився з коханою

Марія Ткаченко - 29 квітня, 18:30
Олександр Шовковський
Фото Getty Images

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський та його дама серця Марина Кутєпова разом уже близько 10 років, але ще не розлюбили робити вдвох романтичні селфі для соцмережі.

Двома новими світлинами 50-річний спортсмен поділився в Insta-сторіс.

"Люблю...", - лаконічно підписав СаШо одну з них.


Олександр Шовковський і Марина Кутєпова

Олександр опублікував в сторіс рідкісні фото з коханою

Фото з Instagram Шовковського
СаШо

Парочка попозувала й на тлі мальовничого краєвиду

Нагадаємо, колишня дружина Шовковського, дизайнерка Ольга Альонова свого часу розповідала, як Кутєпова доклала руку до руйнування її з Олександром шлюбу.

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