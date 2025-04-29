"Люблю...": Шовковський романтично заселфився з коханою
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський та його дама серця Марина Кутєпова разом уже близько 10 років, але ще не розлюбили робити вдвох романтичні селфі для соцмережі.
Двома новими світлинами 50-річний спортсмен поділився в Insta-сторіс.
"Люблю...", - лаконічно підписав СаШо одну з них.
Нагадаємо, колишня дружина Шовковського, дизайнерка Ольга Альонова свого часу розповідала, як Кутєпова доклала руку до руйнування її з Олександром шлюбу.
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