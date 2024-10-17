Шовковський із коханою показали осіннє селфі в Маріїнському парку. Фото
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський нечасто балує підписників особистими фото. Але іноді все ж викладає дещо, не пов'язане з футболом.
У сторіс Instagram 49-річний голкіпер показав селфі зі своєї коханою Мариною Кутєповою.
Парочка у пальтах зазнімкувалася на тлі осіннього Маріїнського парку в Києві.
Шовковський розлучився з Альоновою у жовтні 2015-го року. У них є спільна дочка Олександра. Це був другий шлюб футболіста. Від першого, з Властою Шовковською, в нього є син Владислав.
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