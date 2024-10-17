Шовковський із коханою показали осіннє селфі в Маріїнському парку. Фото

Тамара Кудрявченко 17 жовтня, 17:30

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський нечасто балує підписників особистими фото. Але іноді все ж викладає дещо, не пов'язане з футболом.

У сторіс Instagram 49-річний голкіпер показав селфі зі своєї коханою Мариною Кутєповою.

Парочка у пальтах зазнімкувалася на тлі осіннього Маріїнського парку в Києві.

Шовковський з жінкою

Шовковський і Кутєпова разом уже майже 10 років. Саме Марину колишня дружина СаШо Ольга Альонова називала розлучницею


Шовковський розлучився з Альоновою у жовтні 2015-го року. У них є спільна дочка Олександра. Це був другий шлюб футболіста. Від першого, з Властою Шовковською, в нього є син Владислав.

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