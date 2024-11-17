"Холостяк" Терен на прем'єрі фільму, в якому зіграв танцівника, засвітився за ручку з 30-річною кінодіячкою. Фото

16 листопада у Нью-Йорку відбулася презентація фільму про український балет в еміграції "Перший ряд", продюсеркою якого стала 59-річна акторка Сара Джессіка Паркер, а головну роль зіграв "Холостяк" Олександр Будько (Терен).

Олександр був у класичному чорному костюмі з атласними лацканами та чорній сорочці. Свій піджак він прикрасив золотою брошкою у вигляді гілки терена.

Терен з Паркер попозували в центрі інших учасників зйомок Фото Getty Images

До речі, на фото, якщо уважно придивитися, можна помітити дещо цікаве - Терен ніжно тримає за руку дівчину, яка стоїть поряд. Вона - 30-річна кінорежисерка Міріам Гуттманн, яка працювала над стрічкою разом з Паркер і Тереном. Випуски "Холостяка" можна більше не дивитися? Чи це просто хороша дружба?

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З режисерками так за руки тримаються? Фото Getty Images

У своєму Instagram "Холостяк" перепостив собі сторіс з Міріам, вона, до речі, вдягнена у вишиванку від українського бренду "Етнодім".

Міріам та Олександр позують для дружніх фото.... чи ні?

Скріншот з Instagram Олександра Терена

Нагадаємо, якось Терен показував, як вчився танцювати бачату.

Як відомо, наразі в Україні відбувається показ романтичного шоу "Холостяк", на якому Олександр нібито шукає своє кохання.