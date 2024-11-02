Тарологиня, журналістка та модель: хто побореться за кохання Терена на "Холостяку-13". Фото

Фото з Instagram Олександра Терена

У п'ятницю, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого є ветеран Олександр "Терен" Будько, який втратив обидві ноги на війні з РФ.

За серце військовослужбовця у проєкті боротимуться 12 дівчат, серед яких, зокрема, тарологиня, військова журналістка, сомельє та модель.

Зазначається, що у першому випуску шоу Олександр познайомився з 25-ма дівчатами, однак з 13-ма з них холостяк попрощався. Решті учасниць Терен вручив червоні троянди.

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23-річна Анастасія Анісімова - блогерка, яка створює контент у рідному Харкові. Дівчина мріє про про закінчення війни і міцну родину. Творча та сильна духом. Бачить поряд сильного чоловіка, який любить тварин. "Вибір жити повноцінним життям, попри все — те, що нас об’єднує з Тереном!" Фото надав телеканал "СТБ"

25-річна Ксенія Щербач - SMM-ниця та захоплюється боксом. Цінує почуття гумору, чесніть, гідність. Знає, що таке долати фізичний біль і втрачати. Щаслива, що нарешті може дозволити собі бути красивою і носити сукні. "У нас з Тереном спільні цінності. Він зрозуміє наші розмови за родинним столом".

Ілоні Мамчур 27 років. Вона працює психологом та має модельний досвід. Мріє допомагати військовим наданням психологічної допомоги. Кікбоксинг, кайтсерфінг, стояння на цвяхах, стрільба — її захоплення. Дуже прямолінійна і швидко приймає рішення. "Я на "Холостяку" — такого точно від мене ніхто не очікував!"

21-річна Єлизавета Луцюк з Хмельницького. Вона працює моделлю та має гарне почуття гумору. Забезпечує себе з 16 років. Її стиль життя — це танці, вокал, діджеїнг. Весела, творча, скромна. Хоче, нарешті, зустріти своє кохання та готова на все, що дозволить її совість. "Мрію про Терена!"

29-річна Вікторія Клочко - лікарка, яка стала тату-майстринею. Мріє, щоб закінчилась війна. Жити, розвивати себе, свою справу, створювати те, що приносить користь.Робота, викладання, гори, музика, танці та собака — те що наповнює її життя. Готова на все, що не суперечить її принципам. "Терен близький мені по "вайбу", цінностям і життєвим поглядам".

Вероніці Дорошко 29 років. Дівчина працює арттерапевтом. Мирний Херсон — її улюблене місце в Україні. Її життя — репродукції метафоричних асоціативних карт, пошиття одягу, духовні практики, спорт. Мріє створити власний Арт-центр. "Хочу гармонійних стосунків, в яких двоє партнерів щасливі і мають однакові цінності".

24-річна Анастасія Юзьвак - тарологиня та володарка жіночої енергії. Завжди мріяла бути особливою. Легкість та холодний розум в одному флаконі. Її стиль життя – це психологія, астрологія, нумерологія, трансформація, духовні практики та подорожі. Володіє навиками звабливої розмови. Робить все навколо себе красивим і гармонійним, завершеним. "В стосунках має бути повне прийняття і розуміння того, як працюють чоловіча та жіноча енергія".

27-річна Аліна Пухальська працює сомельє. Селф-мейд дівчина, яка працює і забезпечує себе сама. Її професія — не робота, а стиль життя. Розумна, красива, смілива. "Вмію поєднувати найкращі моменти життя з найкращими сортами вина".

27-річна Аліна Мойсеєнко - кар'єристка. Продюсерка освітніх курсів. Мріє обʼїздити пів світу та повертатись у дім, де панує мир. Спорт, медитації, коучинг, психологія, зйомки контенту — її стиль життя. Цінує чоловіків, які не бояться проявляти почуття. "Йду на проєкт, щоб створити історію кохання, як у фільмах".

Юстині Багай 21 рік. Вона вчиться на дипломата. Володіє чотирма мовами. Допомагає батькам створювати реабілітаційний центр. Вміє розрулювати кризи та вірить в кохання з першого погляду. "Моє життя – це книги, музика та допомога іншим".

29-річна бізнесвумен Тетяна Мелехова мріє про кохання. Створює іграшки власноруч, і в кожну вкладає часточку своєї душі. Чутлива, справжня, чесна. Готова на шалені вчинки. "Йду на "Холостяк", щоб знайти кохання".

Світлана Кирган - 24-річна військова журналістка і любить співати. Пішла в армію наперекір всім і всьому. Її життя – це військова журналістика та безумні вчинки. В чоловіках цінує чесність, відважність, доброту, силу духу, почуття гумору, любов до тварин, вірність собі та Батьківщині. "Я бачила Олександра раніше. Мільйони разів хотіла підійти, але не наважувалася".

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав, де зараз перебувають та який вигляд мають переможниці всіх сезонів шоу "Холостяк".

Як відомо, якось Олександр Терен розповідав, що може його відвернути у жінці.