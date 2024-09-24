Хазяйка займається, песик чілить: Заріцька в обтислому комбезі показала йогу на газоні
Поки вересень іще трохи балує українців теплою погодою, цим вирішила скористатися співачка Олександра Заріцька.
Солістка Kazka позаймалася йогою надворі, а песик поруч із нею виконував роль групи підтримки і просто продовжував жити своє найкраще життя.
Свої асани 32-річна Саша показала у Insta-сторіс.
"Просто дихай, посміхайся і продовжуй робити те, що любиш", - порадила артистка.
Нагадаємо, песиків у Олександри та її нареченого Павла Тараненка декілька, і вони для пари наче діти. Якось співачка показувала, як чотирилапі "допомагають" їй під час тренування.
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