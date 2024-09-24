Хазяйка займається, песик чілить: Заріцька в обтислому комбезі показала йогу на газоні

Поки вересень іще трохи балує українців теплою погодою, цим вирішила скористатися співачка Олександра Заріцька.

Солістка Kazka позаймалася йогою надворі, а песик поруч із нею виконував роль групи підтримки і просто продовжував жити своє найкраще життя.

Свої асани 32-річна Саша показала у Insta-сторіс.

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Олександра з користю провела час на свіжому повітрі

"Просто дихай, посміхайся і продовжуй робити те, що любиш", - порадила артистка.

Коли ліг поприймати сонячні ванни, а шкіряна тобі трохи заважає

У песика своє тренування

Нагадаємо, песиків у Олександри та її нареченого Павла Тараненка декілька, і вони для пари наче діти. Якось співачка показувала, як чотирилапі "допомагають" їй під час тренування.



