Заріцька у блискучих трусиках і сміливій позі показала, як наздоганяла літо

Заріцька і її серпень фото з instagram

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, хоча й із запізненням, однак показала, як минув її серпень.

Виконавиця закарбувала останній місяць літа у своєму Instagram і показала, хто склав їй компанію.

"Як виглядає random за місяць, коли хочеш встигнути відпочити, наздогнати літо, не пропустити північне сяйво і отямитися після канадського джетлагу", - підписала фото співачка.

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Нагадаємо, останні пів року Заріцька постить все більш відверті фото: з глибоким декольте, в купальнику, у ліфчику тощо.