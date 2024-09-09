Заріцька у блискучих трусиках і сміливій позі показала, як наздоганяла літо

Марія Мельник 9 вересня, 09:55
Заріцька на тлі гір

Заріцька і її серпень

фото з instagram

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, хоча й із запізненням, однак показала, як минув її серпень.

Виконавиця закарбувала останній місяць літа у своєму Instagram і показала, хто склав їй компанію.

"Як виглядає random за місяць, коли хочеш встигнути відпочити, наздогнати літо, не пропустити північне сяйво і отямитися після канадського джетлагу", - підписала фото співачка.


Заріцька у ліфчику та її бойфренд

Співачка не намилується спільним фото зі своїм бойфрендом, музикантом Павлом Тараненком

бойфренд Заріцької
Солістка гурту Kazka у трусиках

Заріцька посвітила апетитними формами у ефектному купальнику

Така собі смілива недостійка від Олександри
Така собі смілива недостійка від Олександри
Коли намагаєшся встигнути попрацювати і покайфувати від життя

Коли намагаєшся встигнути попрацювати і покайфувати від життя

Нагадаємо, останні пів року Заріцька постить все більш відверті фото: з глибоким декольте, в купальнику, у ліфчику тощо.

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