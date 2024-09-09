Заріцька у блискучих трусиках і сміливій позі показала, як наздоганяла літо
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, хоча й із запізненням, однак показала, як минув її серпень.
Виконавиця закарбувала останній місяць літа у своєму Instagram і показала, хто склав їй компанію.
"Як виглядає random за місяць, коли хочеш встигнути відпочити, наздогнати літо, не пропустити північне сяйво і отямитися після канадського джетлагу", - підписала фото співачка.
Нагадаємо, останні пів року Заріцька постить все більш відверті фото: з глибоким декольте, в купальнику, у ліфчику тощо.
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