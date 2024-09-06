Заріцька у ліфчику і обіймах бойфренда показала останні літні хвилини

Заріцька з коханим прощаються з літом (восени)

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька зі своїм нареченим, музикантом Павлом Тараненком показала, як проводить останні літні хвилини.

Олександра в купальнику замилувала обіймами з коханим.

Останнім часом Insta-сторіс співачки стають все більш відвертими фото з instagram

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Нагадаємо, вперше про свого коханого Олександра Заріцька розповіла у вересні 2022 року. У травні 2023 пара заручилася. У 2023-му Олександра розказувала, коли планує весілля і яким його бачить (зокрема, з фінансового боку).