Заріцька у джинсовому корсеті мрійливо попозувала серед каміння та піску. Фото

Лідерка гурту Kazka Олександра Заріцька стала амбасадоркою колаборації брендів Adidas та Ksenia Schnaider. Результатом співпраці, а саме атмосферною фотосесією, зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У зйомці Олександра приміряла трендову двійку з деніму – корсет і широкі брюки.

"З дитинства Adidas був для мене символом комфорту і пригод, коли мій тато водив нас, трьох дівчат, на шопінг. Тепер цей бренд об’єднав зручність і хайфешн. Колаборація з KSENIA SCHNAIDER для мене – це більше, ніж стиль, це про наші цінності, історію та ідентичність", – написала Заріцька під кадрами з фотосету.

Співачка – нова амбасадорка колаборації Adidas та Ksenia Schnaider фото Anastasiia Pavliiuk

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фото Anastasiia Pavliiuk

фото Anastasiia Pavliiuk

Нагадаємо, раніше амбасадорками колаборації Adidas та Ksenia Schnaider стали співачка Jerry Heil та дзюдоїстка Дар’я Білодід.