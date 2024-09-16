Заріцька у джинсовому корсеті мрійливо попозувала серед каміння та піску. Фото

Тетяна Сухачова 16 вересня, 18:15

Лідерка гурту Kazka Олександра Заріцька стала амбасадоркою колаборації брендів Adidas та Ksenia Schnaider. Результатом співпраці, а саме атмосферною фотосесією, зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У зйомці Олександра приміряла трендову двійку з деніму – корсет і широкі брюки.

"З дитинства Adidas був для мене символом комфорту і пригод, коли мій тато водив нас, трьох дівчат, на шопінг. Тепер цей бренд об’єднав зручність і хайфешн. Колаборація з KSENIA SCHNAIDER для мене – це більше, ніж стиль, це про наші цінності, історію та ідентичність", – написала Заріцька під кадрами з фотосету.

Олександра Заріцька у кампейні Ksenia Schnaider

Співачка – нова амбасадорка колаборації Adidas та Ksenia Schnaider

фото Anastasiia Pavliiuk

Співачка Олександра Заріцька у зйомці
фото Anastasiia Pavliiuk
Лідерка Kazka у зйомці для adidas
фото Anastasiia Pavliiuk

Нагадаємо, раніше амбасадорками колаборації Adidas та Ksenia Schnaider стали співачка Jerry Heil та дзюдоїстка Дар’я Білодід.

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