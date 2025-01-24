"Байдуже, що про мене говорять": ексдружина Борисова в 41-ий день народження влаштувала фотосет у спідньому

Ексдружина українського ресторатора Дмитра Борисова, бізнесвумен Олена Борисова 23-го січня відсвяткувала своє 41-річчя.

З нагоди свята іменинниця запостила елегантні фото у спідньому і розказала про зміни у своєму житті.

"Мій перший день народження без батька. Все ще безмежно люблю. Все ще переосмислюю цей зв’язок. Думаю про те, що з втратою когось з батьків ми дорослішаємо, скільки б нам не було років. Заново вчимося спиратися на себе. Батько вчив мене безумовної любові. Вчив бачити в собі красу. Вчив вірити в те, що я можу досягнути чого завгодно. І це був той фундамент, на якому я будувала стосунки зі світом", - написала Олена.

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"І це був той старт, на якому я зрозуміла: життя – не спринт, не змагання, а подорож. Мені завжди було байдуже, що говорять про мене. Але цензор в мені щось диктував, шепотів, ставив ремарки на полях. Як має виглядати жінка, що займається бізнесом? Що може дозволяти собі мама п’ятьох? Які фото можна публікувати в мережі? Чи мав цей цензор голос батька? Чи мій власний? Важко сказати", - поділилася думками Борисова.

У 41-ий день народження рестораторка дозволила собі опублікувати такі фото, які дійсно хотіла

"Зараз я достатньо доросла, щоб дозволити собі новий рівень свободи. Щоб згадати, що я не тільки власниця компанії, бізнеследі, мати, донька, подруга… Щоб побачити, що крім всіх соціальних ролей, важливих та різних, є ще вона", - пише Олена

"Маленька дівчина всередині мене, яка дивиться на світ так, ніби бачить його вперше. Яка ще не знає правил соціальної гри, тож може приймати себе повністю. Насолоджуватися своєю красою та красою інших. Ділитися тим, про що хочеться сказати зараз, не пропускаючи це крізь сто "фільтрів".

Я хочу її обійняти. Втішити. Заохотити. Посміхнутися їй. Навколо багато болю. Багато любові. Кордони між світлом та темрявою окреслені, як ніколи", - зазначила іменинниця.

Нагадаємо, у березні минулого року Олена та Дмитро оголосили про розлучення після 10 років шлюбу. Експодружжя має п'ять спільних дітей. До речі, сьому доньку ексчоловіку у 2021-му Олена народила у свій день народження.