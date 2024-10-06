"Нормальна пацаняча амбіція": Кравець показала 8-річних двійнят та розказала про мрію сина

Фото з Instagram Олени Кравець

Телеведуча та акторка Олена Кравець показала своїх молодших дітей, двійнят Івана та Катерину, яким у липні виповнилося 8 років, та розповіла про мрії свого сина.

Відео вона поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Ваня одягнений у футбольну форму підписує м'яч своїм іменем та йде до автомобіля, який Кравець взяла на тест-драйв.

Реклама:

У ролику син запитав Олену, що потрібно зробити, аби купити цей автомобіль "не тоді, коли мені буде 50 років".

"Ваня попросив, щоб я виклала це відео, тому що воно - про нього. Дуже хочеться моєму синові бути відомим та впізнаваним зараз. Хочеться слави й визнання в свої вісім. Нормальна пацаняча амбіція, я вважаю", - написала вона.

Олена показала обох молодших дітей

Кравець зазначила, що їй подобається спостерігати, як 8-річний син уявляє своє майбутнє.

"Мені цікаво спостерігати, як він уявляє свою футбольну кар'єру та розповідає про свій майбутній автопарк так, наче вже бачить його", - додала телеведуча.

Іван мріє побудувати успішну кар'єру футболіста

Як будь-якого хлопця, Ваню цікавлять машини

У відео Ваня повів себе, як джентльмен та подав мамі руку, коли вона виходила з машини. "У тебе додалося пойнтів, Ваня, від дівчаток", - сказала Олена

Нагадаємо, у Олени Кравець є старша донька Марія, у лютому цього року їй виповнився 21 рік.

Як відомо, якось Олена розповідала, що приділяє молодшим дітям багато часу, однак, коли їй потрібен відпочинок, то дозволяє бавитися гаджетами, або погуляти без неї.