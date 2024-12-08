"В шапці": Лебідь прикрасила ялинку та насмішила мережу креативним головним аксесуаром. Фото

Юлія Леськова 8 грудня, 12:36
Олена-Крістіна Лебідь позує для фото
Фото з Instagram Олени-Крістіни Лебідь

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, яка полюбляє смішити своїх підписників, поділилася кумедним новорічним фото.

Світлину вона опублікувала у своєму Instagram.

Олена у білому халаті показалася на тлі прикрашеної новорічної ялинки. Щоправда, зірка, яка мала би бути на верхівці зеленої красуні опинилася на голові телеведучої.


"Я в шапці", - написала вона.

Лебідь навіть вдома буває дуже кумедною
Лебідь навіть вдома буває дуже кумедною

Нагадаємо, восени Олена-Крістіна Лебідь запалила мережу кумедним танком у міні та на підборах.

Як відомо, також вона смішила мережу своїми вміннями з йоги.

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