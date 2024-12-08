"В шапці": Лебідь прикрасила ялинку та насмішила мережу креативним головним аксесуаром. Фото
Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, яка полюбляє смішити своїх підписників, поділилася кумедним новорічним фото.
Світлину вона опублікувала у своєму Instagram.
Олена у білому халаті показалася на тлі прикрашеної новорічної ялинки. Щоправда, зірка, яка мала би бути на верхівці зеленої красуні опинилася на голові телеведучої.
"Я в шапці", - написала вона.
Нагадаємо, восени Олена-Крістіна Лебідь запалила мережу кумедним танком у міні та на підборах.
Як відомо, також вона смішила мережу своїми вміннями з йоги.
Приєднуйтесь до дискусії