"Продовження буде": Лебідь спантеличила мережу натяком на вагітність
Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, яка відома своїми інтернет-жартами, спантеличила мережу натяком на вагітність.
У своєму Instagram Лебідь показала фото, на якому позує з оголеним животом, що випирає.
"Коли всі думали, що дуже об'їлася, а я... Продовження буде", - загадково зазначила Олена-Крістіна.
Нагадаємо, Олена-Крістіна Лебідь з 2018-го року зустрічається з віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком. Пара має дві версії їхнього знайомства.
До речі, влітку 2023-го року пара змусила підписників запідозрити, що вони побралися.
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