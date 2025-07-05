"Продовження буде": Лебідь спантеличила мережу натяком на вагітність

Юлія Леськова - 5 липня, 16:22
Олена-Крістіна Лебідь показала нове фото
Фото з Instagram Олени-Крістіни Лебідь

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, яка відома своїми інтернет-жартами, спантеличила мережу натяком на вагітність.

У своєму Instagram Лебідь показала фото, на якому позує з оголеним животом, що випирає.

"Коли всі думали, що дуже об'їлася, а я... Продовження буде", - загадково зазначила Олена-Крістіна.


Олена-Крістіна Лебідь натякнула на вагітність
Як думаєте, це черговий пранк чи телеведуча дійсно чекає на поповнення?

Нагадаємо, Олена-Крістіна Лебідь з 2018-го року зустрічається з віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком. Пара має дві версії їхнього знайомства

До речі, влітку 2023-го року пара змусила підписників запідозрити, що вони побралися.

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